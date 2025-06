Beach volley a Caorle lo spettacolo entra nel vivo | definite le sedici coppie dei quarti di finale nella prima tappa del Campionato Italiano

Il fascino del beach volley a Caorle ha raggiunto il suo apice, con uno spettacolo emozionante che ha catturato il pubblico nella Peter Pan Arena. Le sedici coppie qualificate per i quarti di finale del Campionato Italiano Assoluto Fonzies 2025 promettono battaglie epiche e grandi sorprese. L’atmosfera si fa sempre più infuocata: il meglio del movimento nazionale si prepara a scrivere nuove pagine di passione e adrenalina. La sfida continua!

La Peter Pan Arena di Caorle ha vissuto ieri una giornata di grande intensità e spettacolo in occasione della prima tappa Gold del Campionato Italiano Assoluto Fonzies 2025. Dopo le qualificazioni svoltesi venerdì, il sabato è stato interamente dedicato alla fase clou del main draw, sia maschile che femminile, con in palio l’accesso ai quarti di finale del torneo. Sono state complessivamente quaranta le partite disputate, venti per ciascun tabellone, a testimonianza di un programma ricco, serrato e tecnicamente avvincente. Le tribune dell’impianto veneto hanno accolto un pubblico caloroso, che ha potuto ammirare il meglio del beach volley tricolore in azione. 🔗 Leggi su Oasport.it