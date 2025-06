Bbc Grosseto sconfitto in casa dal Nettuno | 1-4 nella prima sfida della serie

Il Bbc Grosseto incassa una sconfitta pesante in casa contro il nettuno, con un punteggio di 1-4. La partita è stata dominata dai lanciatori ospiti, tra cui Omar Benelli, cresciuto proprio a Grosseto, che ha dominato per sei inning. Un inizio difficile per i maremmani, ma la serie è ancora lunga: sarà interessante vedere come reagiranno nella prossima sfida.

BASEBALL Una sconfitta davvero brutta quella del Bbc Grosseto in casa contro il Nettuno nella prima sfida della serie (1-4 il finale). Una partita dominata dai lanciatori del Nettuno, tra cui Omar Benelli, cresciuto a Grosseto che ha lanciato 6 inning lasciando una valida allo spento attacco dei maremmani. Il Nettuno passa al terzo attacco grazie a Barbona (base) e Zazza (sino profondo). La battuta in diamante di Garcia permette a Barbona di segnare il primo punto. L'unico che concede comunque Giulianelli, autore di un'altra prova maiuscola per sei inning che purtroppo non lo porta al successo per colpa dell'attacco asfittico.

