Bayern subito goleada al Mondiale per Club | 10-0 all’Auckland

Il Bayern Monaco apre il suo cammino nel Mondiale per Club con una vittoria schiacciante, lasciando il segno con un incredibile 10-0 contro l'Auckland. Un inizio che ha già mandato un chiaro messaggio a tutta la competizione: i bavaresi sono pronti a dominare. Tra triplette e doppiette, la squadra dimostra di essere un avversario da rispettare. La sfida si fa interessante e i tifosi sognano grande...

(Adnkronos) – Il Bayern Monaco vince 10-0 nella gara d'esordio del Mondiale per Club, contro i neozelandesi dell'Auckland. Per i bavaresi, avanti già di sei reti dopo i primi 45 minuti, gara mai in discussione. Decidono la tripletta di Musiala, le doppiette di Coman, Muller e Olise e il gol di Boey.  Per raggiungere gli . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bayern, subito goleada al Mondiale per Club: 10-0 all’Auckland

