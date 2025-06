Bayern Monaco V Auckland City | formazione statistiche e anteprima

Preparati a vivere un emozionante scontro di calcio tra il potente Bayern Monaco e l'agguerrito Auckland City. Con la loro formazione, statistiche e anteprime esclusive, ti accompagneremo nel viaggio verso questa sfida imperdibile, dove il talento e la strategia si affrontano in campo. Scopri le chiavi di questa partita e cosa ci possiamo aspettare da questa emozionante sfida per la Coppa del Mondo di Club.

2025-06-13 15:12:00 Breaking news: Anteprima per il Bayern Monaco contro Auckland City. Il Bayern Monaco aprirĂ la loro campagna di Coppa del Mondo di Club contro Auckland City domenica e dovrĂ andare a una clamorosa vittoria. I neozelandesi sono i possessori di Oceanic Champions League, ma sono ancora un outfit part-time e saranno senza dubbio scoraggiati di fronte alla potenza del Bayern, così come i giganti del Benfica e degli argenti Bocars nel gruppo C. “Siamo tutti abituati a uscire di casa la mattina, andare a fare il lavoro diurno e poi andare e allenare il calcio di notte”, ha detto l’attaccante di Auckland Angus Kilkolly al BBC World Service. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Sané Bayern Monaco, Eberl sull’offerta per il rinnovo: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui» - Lerry Sané è al centro di speculazioni riguardanti il suo futuro al Bayern Monaco. Con il contratto in scadenza la prossima estate, il direttore sportivo Eberl ha dichiarato: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui».

Mondiale per Club 2024 - 2025 › Gruppo C; Mondiale per Club, il calendario e gli orari delle partite di oggi; Bayern Monaco-Auckland dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni.

Bayern Monaco-Auckland City: formazioni, dove vederla in tv e streaming

