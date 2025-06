Bayern Monaco-Auckland City LIVE 2-0 | Boey raddoppia prima del 20'!

Il battito si intensifica nel Gruppo C della Fase a Gironi del Mondiale per Club: il Bayern Monaco si impone sull'Auckland City con un netto 2-0, grazie al primo gol di Boey e al raddoppio di Coman prima del 20’. La partita promette emozioni e spettacolo, lasciando i tifosi già con il fiato sospeso per le prossime sfide. Scopriamo insieme le azioni salienti di questa emozionante giornata!

Fase a gironi Mondiale per Club, gruppo C, prima giornata: Bayern Monaco-Auckland City GOAL E AZIONI SALIENTI 18` GOAL DEL BAYERN! Coman appoggia. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: bayern - monaco - auckland - city

Sané Bayern Monaco, Eberl sull’offerta per il rinnovo: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui» - Lerry Sané è al centro di speculazioni riguardanti il suo futuro al Bayern Monaco. Con il contratto in scadenza la prossima estate, il direttore sportivo Eberl ha dichiarato: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui».

? #BayernMonaco-#AucklandCity: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club in tempo reale Vai su X

Da oggi iniziano anche gli appuntamenti serali del Mondiale del Club e allora vi aspettiamo dalle 20.30 su Italia1 con il pre partita di PSG-Atletico Madrid e con i commenti a Bayern Monaco-Auckland City. Alle 21.00 il calcio d’inizio della sfida tra i Campioni d’ Vai su Facebook

Mondiale per Club, il calendario e gli orari delle partite di oggi; Formazioni Bayern-Auckland City: chi gioca titolare e le ultime su Neuer, Musiala, Sané, Tah e Kim; Bayern Monaco-Auckland City, ecco le scelte ufficiali dei due tecnici.

Bayern Monaco-Auckland City LIVE 1-0: Coman di testa su assist di Tah! - Fase a gironi Mondiale per Club, gruppo C, prima giornata: Bayern Monaco- Si legge su msn.com