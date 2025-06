Bayern-Auckland C le pagelle | Musiala fa la differenza 7,5 Kilkolly è l' unico che tira 5,5

Nel match tra Bayern e Auckland, le pagelle raccontano una sfida vibrante e ricca di emozioni. Musiala si distingue come protagonista assoluto, facendo la differenza con la sua classe e determinazione, mentre Boey prova a ritagliarsi uno spazio da trequartista. Müller scrive un nuovo capitolo nella storia, e Karl mostra il desiderio di emergere. De Vries entra con grinta, mentre Tracey dimostra di essere una pedina fondamentale sulla fascia. La partita è un mix di talento e cuore, pronto a lasciare il segno.

Boey gioca quasi da trequartista per provare a risalire nelle gerarchie. Müller è nella storia e Karl ha voglia di farsi notare. De Vries entra a gara decisa, Tracey ne becca 10, ne evita altri 5. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bayern-Auckland C., le pagelle: Musiala fa la differenza, 7,5. Kilkolly è l'unico che tira, 5,5

