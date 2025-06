Batman Begins compie vent’anni | il capolavoro di Nolan parla ancora a chi rifiuta il conformismo

Vent’anni fa, il 15 giugno 2005, Batman Begins debuttava nelle sale, rivoluzionando il modo di raccontare i supereroi e lasciando un’impronta indelebile nella memoria cinematografica. Nolan ci ha mostrato un eroe complesso, un simbolo di rinascita e resistenza contro il conformismo, parlando ancora a chi rifiuta le semplificazioni. Un capolavoro che, più di due decenni dopo, continua a ispirare e sfidare le nuove generazioni.

Vent’anni fa, il 15 giugno 2005, usciva nelle sale americane Batman Begins. Un film che non ha soltanto rilanciato una delle saghe fumettistiche più iconiche, ma ha impresso un marchio di fuoco nella memoria cinematografica di un’intera generazione. Non era più tempo di supereroi in calzamaglia che volteggiano tra gli skyline di cartone. Era il tempo dell’uomo solo, del peso insopportabile della scelta, della responsabilità che piega le ginocchia. Ed era, soprattutto, il tempo di un regista come Christopher Nolan, che con questo film firmava un nuovo patto narrativo con lo spettatore: niente voli pindarici, solo cadute reali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it