Bassetti ‘sgrida’ Yamal per la dieta in vacanza | Dovrebbe dare l’esempio

Matteo Bassetti bacchetta Lamine Yamal sui social, invitandolo a dare il buon esempio con la propria alimentazione durante le vacanze italiane a Pantelleria. La puntualizzazione del noto infettivologo si inserisce in un dibattito più ampio sulla responsabilità dei giovani atleti, spesso visti come modelli di stile di vita. Un richiamo che invita tutti a riflettere sull'importanza di mantenere corrette abitudini anche lontano dagli impegni sportivi.

(Adnkronos) – Matteo Bassetti contro Lamine Yamal sui social. Al centro della 'ramanzina' condivisa su X dal noto infettivologo italiano, lo stile di vita del fuoriclasse del Barcellona, che negli ultimi giorni ha pubblicato le foto delle sue vacanze italiane a Pantelleria: "Ecco una foto postata da Lamine Yamal che era in vacanza in Italia .

