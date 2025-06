Basket sotto le stelle a Bologna | il Walter Bussolari Playground si prepara alla pioggia

Se piove o il cielo si fa minaccioso, niente paura: il Walter Bussolari Playground si trasforma! Grazie a un innovativo sistema coprente, il campo rimane sempre pronto a ospitare le sfide più accese, mantenendo viva la passione per il basket sotto le stelle. Perché, nonostante le nuvole, lo spirito di Bologna e del suo amato playground non si spegne mai. E così, anche in caso di maltempo, la magia continua…

E se piove? E’ vero che siamo a Bologna, che l’estate è dietro l’angolo. Ma il meteo è sempre stata, storicamente, la grande incognita del basket sotto le stelle. Stiamo parlando del Walter Bussolari Playground, che si gioca sul campetto intitolato alla memoria di Gianni Cristofori, storica firma de il Resto del Carlino. Se piove il Playground, da questa stagione griffato Castel Guelfo The Style Outlets, si è cautelato. In caso di maltempo o di campo scivoloso, fino alla fine del mese sarà a disposizione il PalaCus. Ma siccome al PalaCus ci saranno, a luglio, gli Europei Universitari con 28 squadre – si giocherà dal 6 al 13 luglio – in quell’intervallo di tempo ci si trasferirà, in caso di pioggia alla Valeria Moratello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket sotto le stelle a Bologna: il Walter Bussolari Playground si prepara alla pioggia

