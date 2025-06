Basket School Messina e coach Pippo Sidoti ancora insieme

School Messina e coach Pippo Sidoti, un sodalizio vincente che promette grandi emozioni per la prossima stagione. La riconferma dell’allenatore rappresenta una garanzia di continuità e talento, rafforzando le ambizioni dei giallorossi di conquistare nuovi traguardi nel campionato di Serie B Interregionale. Una collaborazione solida e appassionata, pronta a scrivere insieme capitoli entusiasmanti nel cammino della squadra.

