Basket i possibili convocati dell’Italia verso gli Europei | dubbi e certezze per Pozzecco

Prepararsi agli Europei di basket significa anche affrontare incognite e certezze, specialmente in casa Italia. Tra dubbi e ambizioni, Pozzecco si confronta con le scelte più delicate: chi sarà tra i convocati, quali giocatori rappresenteranno l’azzurro e come si definirà la squadra per il grande debutto contro la Grecia a Cipro? La partita non è solo sulla carta: è una sfida tra sogni e realtà . E ora, scopriamo insieme quali sono le possibili linee guida della Nazionale.

Quale Italia per gli Europei al via (in chiave azzurra) il 28 agosto contro la Grecia a Cipro? Una domanda che inizia già a serpeggiare nei corridoi frequentati da Gianmarco Pozzecco, il quale in più occasioni non ha smesso di rimarcare le sue ambizioni: mai abbassare le aspettative, sempre puntare più in alto. Sono due i capitoli che più stanno facendo discutere. Il primo, in realtà , è un non capitolo, nel senso che Danilo Gallinari è destinato all’ultima chiamata in maglia azzurra della carriera. Non è un mistero: lo sa lui, lo ha pubblicamente dichiarato, e a 37 anni è davvero l’ultimo treno per un giocatore che, accanto al talento infinito in suo possesso, ha avuto una dose di sfortuna riservata a pochissimi, avendo perso almeno tre stagioni per gravi infortuni nel corso della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, i possibili convocati dell’Italia verso gli Europei: dubbi e certezze per Pozzecco

