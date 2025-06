Basket coach Boselli capo allenatore della C di College Novara

Il Basket College Novara annuncia con entusiasmo il nuovo capitolo della sua squadra di Serie C: Coach Boselli prende le redini come capo allenatore, portando con sé esperienza e passione per guidare i giovani talenti verso nuovi traguardi. Questa transizione, dettata da motivi professionali, apre le porte a un futuro ricco di sfide e successi. La formazione è pronta a scrivere insieme un’altra emozionante pagina di storia.

Cambia ancora la guida tecnica della prima squadra di serie C di Basket College Novara, anche se questa volta la scelta non è dettata da risultati in classifica o aspettative mancate, bensì dai nuovi impegni professionali di coach Luca Campari che rendono impossibile la convivenza con l'impegno.

