Basket Bologna vince anche gara 2 nel segno di Pajola e Shengelia Scudetto a un passo

Con un’energia travolgente e una strategia vincente, la Virtus Bologna conquista anche Gara 2, consolidando il suo cammino verso lo scudetto. Pajola e Shengelia brillano in una partita intensa, mentre il tricolore si avvicina sempre di più. La vittoria di oggi non è solo un risultato, ma la conferma di una squadra determinata a scrivere nuovamente la storia del basket italiano. La strada verso il trionfo sta per concludersi: il sogno diventa realtà.

Bologna, 14 giugno 2025 – La Virtus Segafredo Bologna è a un solo passo dal diciassettesimo tricolore della sua storia. Nel giorno dell’annuncio del ritorno della quasi totalità delle quote societarie nelle mani di Massimo Zanetti, i bianconeri hanno messo a segno il punto del 2-0 nella serie con la Germani Brescia battendola con un perentorio 75-65. Un successo costruito grazie all’ennesima prova di grande spessore (su entrambe le metà del campo) di un collettivo che pure era orfano di due pedine chiave come Will Clyburn e Achille Polonara. Sono cinque, a fine gara, i bianconeri finiti in doppia cifra per punti segnati, con l’eroe di gara 1 Tornike Shengelia che si è spinto fino a quota 15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Bologna vince anche gara 2 nel segno di Pajola e Shengelia. Scudetto a un passo

