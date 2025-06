Baseball | Parmaclima Bologna Macerata e Nettuno completano lo sweep nel sabato di Serie A

Il sabato di Serie A 2025 si conclude con emozioni a non finire, grazie al trionfo di Parmaclima che completa lo sweep battendo San Marino in una partita ricca di colpi di scena e punti. Le sfide tra le grandi del baseball italiano si fanno sempre pi√Ļ avvincenti, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso. La passione per questo sport dimostra ancora una volta che ogni inning pu√≤ riservare sorprese incredibili, e la stagione promette di riscaldarsi ulteriormente.

Parmaclima completa lo sweep e batte San Marino anche in gara-2 nel big match valido per il sabato della Serie A 2025 di baseball. La compagine emiliana si √® resa artefice di una partita scoppiettante, terminata con il sostanzioso tabellino di 19-11. ¬† Un po‚Äô come successo ieri, √® stata la compagine della Serenissima a guidare le operazioni, portandosi sul 5-0 dopo i primi due inning, preludio della reazione degli avversari, capaci di segnare 4 punti nel terzo, due nel quarto e ben sette nel quinto, indirizzando in modo chiaro la disputa. San Marino per√≤ non ci sta e mette a referto due sigilli al sesto turno e quattro al settimo, raggiungendo quasi la parit√†. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - Baseball: Parmaclima, Bologna, Macerata e Nettuno completano lo sweep nel sabato di Serie A

