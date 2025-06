Barzaghi | Chivu profilo giusto nel momento giusto! E Pio Esposito…

Matteo Barzaghi analizza con entusiasmo le parole di Cristian Chivu, nuovo allenatore dell’Inter, sottolineando come il suo profilo sia il giusto nel momento giusto. La sua presentazione di ieri sera ha catturato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, mentre Barzaghi evidenzia le qualità che rendono Chivu la scelta perfetta per guidare i nerazzurri verso nuovi successi. Ma quali sono i dettagli che fanno di lui il leader ideale? Scopriamolo insieme.

Barzaghi commenta le parole di Cristian Chivu dopo la presentazione di ieri sera. Il giornalista, vicino alle questioni legate all’Inter, ha poi citato anche Pio Esposito. PROFILO GIUSTO NEL MOMENTO GIUSTO – Ieri alle 23.15 italiane, Chivu si è presentato al mondo come nuovo allenatore nerazzurro. Matteo Barzaghi, ospite negli studi di Sky Sport 24, commenta in questo modo: « Credo che questo sia l’aspetto principale di Chivu allenatore, il fatto che richiami il passato da giocatore e poi da allenatore delle giovanili e il fatto di aver conquistato la salvezza col Parma, strappando risultati anche con grandi club, come contro Inter o Napoli, questo ha fatto sì che lui fosse il profilo giusto nel momento giusto. 🔗 Leggi su Inter-news.it