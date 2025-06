Barberino di Mugello Firenze bimbo di 10 anni scompare mentre fa il bagno nel lago di Bilancino | ricerche in corso

Una scena di preoccupazione e speranza si sviluppa al lago di Bilancino, dove le ricerche intense sono in corso per un bambino di 10 anni scomparso mentre faceva il bagno a Barberino di Mugello. Vigili del fuoco, sommozzatori e forze dell’ordine lavorano instancabilmente per ritrovarlo, mentre la comunità tiene il fiato sospeso. La speranza di ritrovare il piccolo in salvo resta viva, e le operazioni continuano senza sosta fino a quando non si avrà un esito.

Sono in corso le ricerche al lago di Bilancino, a Barberino di Mugello (provincia di Firenze), per un bambino di 10 anni, e non una bimba come precedentemente riportato, scomparso mentre faceva il bagno. L’intervento si concentra nei pressi della spiaggia della Cavallina, dove stanno operando i vigili del fuoco, supportati dal nucleo sommozzatori e da un elicottero. Le operazioni di ricerca proseguono anche via terra, nella zona in cui la bambina è stata vista per l’ultima volta prima di sparire. I soccorsi. «I soccorsi sono stati attivati – si legge nella nota – alle 17:05 di domenica 15 giugno nel comune di Barberino del Mugello, nei pressi del lago di Bilancino, in corrispondenza della spiaggia della Cavallina, lungo via del Torracchione». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: barberino - mugello - firenze - anni

Autostrada A1: auto in fiamme a Barberino di Mugello. Traffico bloccato - Un incidente allarmante ha riguardato l'autostrada A1 nei pressi di Barberino di Mugello, dove un'auto è improvvisamente andata in fiamme, causando il blocco del traffico.

In #A1, rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione Bologna #viabiliTOS #viabiliFI Vai su X

Comune di Barberino di Mugello Vai su Facebook

Lago di Bilancino, bimba di 10 anni scompare mentre fa il bagno: ricerche in corso; Barberino di Mugello (Firenze), bimba di 10 anni scompare mentre fa il bagno nel lago di Bilancino: ricerche in corso; Bimba di 10 anni scompare mentre nuota nel lago di Bilancino. Ricerche in corso.

Mugello (Firenze), bambina di 10 anni scompare mentre fa il bagno nel lago - Ricerche sono in corso al lago di Bilancino, a Barberino di Mugello (Firenze), per una bambina di 10 anni scomparsa mentre stava facendo il bagno. Secondo msn.com