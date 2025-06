Barberino di Mugello Firenze bimbo di 10 anni muore mentre fa il bagno nel lago di Bilancino Recuperato il corpo

Una tragedia sconvolge Barberino di Mugello: un bambino di soli 10 anni ha perso la vita nel lago di Bilancino durante un pomeriggio di svago. Nonostante l’intervento tempestivo dei sommozzatori dei vigili del fuoco, il suo corpo è stato recuperato, lasciando la comunità sotto shock. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma ci si interroga su come sia potuto succedere un evento così drammatico.

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato e recuperato il corpo senza vita del bambino di 10 anni scomparso questo pomeriggio – domenica 15 giugno – nel lago di Bilancino, a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo si trovava in acqua insieme al padre, un uomo di origine marocchina. A un certo momento, il genitore si è voltato e si è accorto che il figlio non era più accanto a lui. Ha subito tentato di capire cosa fosse accaduto e si è immerso nel lago per cercarlo, ma senza successo: si teme che il bambino possa essere rimasto impigliato sul fondo. 🔗 Leggi su Open.online

