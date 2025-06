Barberino di Mugello Firenze bimba di 10 anni scompare mentre fa il bagno nel lago di Bilancino | ricerche in corso

Le speranze sono tutte rivolte alle squadre di soccorso che, con determinazione e professionalità, cercano di ritrovare la piccola scomparsa nel lago di Bilancino. La comunità di Barberino di Mugello è in attesa di notizie positive: le ricerche, condotte con ogni mezzo disponibile, continuano intensamente. Restiamo uniti in questo momento difficile, con la speranza che presto si possa riunire la famiglia di questa giovane vittima.

Sono in corso le ricerche al lago di Bilancino, a Barberino di Mugello (provincia di Firenze), per una bambina di 10 anni scomparsa mentre faceva il bagno. L’intervento si concentra nei pressi della spiaggia della Cavallina, dove stanno operando i vigili del fuoco, supportati dal nucleo sommozzatori e da un elicottero. Le operazioni di ricerca proseguono anche via terra, nella zona in cui la bambina è stata vista per l’ultima volta prima di sparire. I soccorsi. «I soccorsi sono stati attivati – si legge nella nota – alle 17:05 di domenica 15 giugno nel comune di Barberino del Mugello, nei pressi del lago di Bilancino, in corrispondenza della spiaggia della Cavallina, lungo via del Torracchione». 🔗 Leggi su Open.online

