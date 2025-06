Barba e capelli da 55 anni Dai punk al taglio sfumato | Vivo il mutare delle mode

Roberto Lombardi, storico barbiere di lunga data, è testimone e protagonista di oltre cinquant'anni di evoluzione stilistica maschile. Dalle creste punk ai tagli sfumati più moderni, ha vissuto in prima persona le trasformazioni di mode e tendenze, modellando look che riflettono i cambiamenti della cultura pop. Con passione e talento, continua a interpretare le nuove correnti, dal mullet alle acconciature ispirate ai campioni del calcio, mantenendo vivo il fascino di un mestiere intramontabile.

Ha vissuto sul "campo" l'epoca dei capelloni rockettari e delle creste punk. Delle barbe di pochi centimetri fino a quelle odierne foltissime. In oltre cinque decenni di attività ha plasmato e seguito anche lui il mutare di mode e tendenze maschili. Che oggi puntano sulle acconciature ispirate ai calciatori più famosi e sul "mullet", taglio sfumato che dalla base rasata si sviluppa su ciuffi e fantasie. Roberto Lombardi, storico barbiere di origini quercetane e dal 1984 titolare di "Roberto acconciature maschili" a Pietrasanta – prima in via Mazzini e dal 1998 in piazza Matteotti – aveva solo 10 anni quando nel 1971 si tuffò per la prima volta in un mestiere da cui non si è più staccato.