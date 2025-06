Bar Girevole solidarietà tra i tavoli | Quando vengo in questo posto mi dimentico di essere senza casa

Nel cuore pulsante di Milano, a due passi dal Duomo, si trova il Bar Girevole, un’oasi di solidarietà e convivialità. Qui, tra i tavoli che girano attorno a un ambiente accogliente, dimentichi per un momento la realtà della strada. Gestito dall’Associazione San Fedele, questo locale offre a chi è senza casa un luogo di incontro autentico e senza barriere. Aperto solo il mercoledì e venerdì sera, il Girevole dimostra che la solidarietà può nascere anche in un semplice bicchiere...

A due passi dal Duomo, in via Hoepli 3D, c’è il bar Girevole, chiamato così perché è un locale di convivialità e di incontro aperto a tutti, anche a persone senza fissa dimora. Creato dall’ Associazione San Fedele con l’obiettivo di dare l’opportunità di incontrarsi, stare insieme, fare due chiacchiere bevendo qualcosa anche a chi è senza casa, il bar è aperto solo il mercoledì e venerdì sera, dalle 18.30 alle 23, e non è un pubblico esercizio come tutti gli altri. Oltre alla somministrazione di bevande rigorosamente analcoliche, organizza giochi come il karaoke o la tombola, ma soprattutto è un ritrovo per utenti con e senza dimora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it