La complessa vicenda di Bambinopoli si avvicina a un nuovo, cruciale capitolo: l’udienza al Consiglio di Stato prevista per il 16 ottobre. Dopo mesi di battaglie legali e tensioni, la decisione finale potrebbe ridisegnare il futuro di questa importante iniziativa dedicata ai più piccoli. Resta da vedere come si risolverà questa intricata disputa che tiene in sospeso tanti cittadini e sostenitori. La sentenza potrebbe segnare un punto di svolta decisivo.

Continua a complicarsi, la vicenda della Bambinopoli. È stata fissata al 16 ottobre, l’udienza in Consiglio di Stato per il ricorso contro la sentenza del Tar che ha respinto l’impugnazione di Alexandra. La ditta infatti aveva partecipato al bando per l’assegnazione del bene ma dopo sette mesi era stata esclusa, assieme a Papillon, dalla gara che quindi era stata dichiarata deserta. La questione pertanto verrà decisa dall’organo di rilievo costituzionale ma la riqualificazione della Bambinopoli, a questo punto, potrebbe seguire un percorso tortuoso. A maggio, infatti, il comune ha indetto una nuova gara per l’affidamento del bene sito nella pineta di viale Buozzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bambinopoli, fissata l’udienza davanti al Consiglio di Stato

