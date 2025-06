Bambino investito da un’auto | trasportato con l’elisoccorso al Meyer

Un tragico incidente scuote Fabbriche di Vergemoli: un bambino di 12 anni è stato investito da un’auto e trasportato d’urgenza al Meyer di Firenze. La scena, questa domenica pomeriggio, ha lasciato tutti senza parole, tra preoccupazione e speranza. Mentre le indagini sono in corso per chiarire la dinamica, l’intera comunità si stringe attorno alla famiglia del piccolo, auspicando in un esito positivo e nel pronto recupero del giovane vittima.

Fabbriche di Vergemoli (Lucca), 15 giugno 2025 – Paura nel pomeriggio di domenica 15 giugno a Fabbriche di Vergemoli, in Garfagnana. Un bambino di 12 anni è stato investito da un’auto guidata da un uomo del luogo. Il piccolo era in strada con altre persone a Fabbriche di Vallico, frazione di Fabbriche di Vergemoli, quando c’è stato l’investimento. Momenti di grande paura per i parenti del bambino. Immediata la chiamata al 118, con l’arrivo dell’ambulanza e del medico. E’ stato deciso, viste le condizioni, per il trasferimento all’ospedale Meyer di Firenze con l’elisoccorso. La vittima dell’investimento era cosciente, ma presentava diverse ferite e sospette fratture. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bambino investito da un’auto: trasportato con l’elisoccorso al Meyer

In questa notizia si parla di: bambino - investito - auto - trasportato

Bambino di due anni investito da un'auto: ricoverato con prognosi riservata - CEGLIE MESSAPICA – È stato un momento di terrore per la madre e i passanti, quando un bambino di due anni e mezzo è stato investito da un’auto.

Mercogliano: auto investe bambino su monopattino. Trasportato d’urgenza al Santobono Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi in via Matteotti, a Mercogliano, dove un bambino di dieci anni è stato investito da un’auto mentre si trovava su Vai su Facebook

Bambino investito da un’auto: trasportato con l’elisoccorso al Meyer; Dodicenne in bicicletta investito da un'auto; Pedone investito da un'auto a Vigevano, bambino di 11 anni trasportato in ospedale.

Bambino investito da un’auto: trasportato con l’elisoccorso al Meyer - Il piccolo era in strada con altre persone a Fabbriche di Vallico, frazione di Fabbriche di Vergemoli, quando c’è stato ... Si legge su msn.com