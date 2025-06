Bambino di 10 anni scomparso mentre fa il bagno nel lago di Bilancino trovato il cadavere dai sommozzatori

Una tragica notizia scuote la provincia di Firenze: una bambina di 10 anni, scomparsa durante un bagno nel lago di Bilancino, è stata trovata senza vita dai sommozzatori. Le ricerche sono ancora in corso e l’intera comunità si stringe attorno alla famiglia, sperando in un epilogo diverso. Un dramma che lascia tutti sgomenti e ricorda quanto sia importante la massima prudenza vicino all’acqua.

Una bambina di 10 anni è scomparsa mentre faceva il bagno nel lago di Bilancino, vicino Firenze. Sono in corso le ricerche. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Bambino di 10 anni scomparso mentre fa il bagno nel lago di Bilancino, trovato il cadavere dai sommozzatori

