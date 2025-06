Bambina di dieci anni scompare mentre fa il bagno a Bilancino | scattate le ricerche

Una tranquilla giornata al lago di Bilancino si è trasformata in un momento di angoscia: una bambina di 10 anni, che stava facendo il bagno alla spiaggia della Cavallina, è improvvisamente scomparsa. Immediatamente sono scattate le ricerche tra vigili del fuoco e forze dell’ordine, impegnate a ritrovare la piccola e riportare la serenità nel cuore della comunità. La speranza non si spegne, e l’intervento continua con determinazione.

BARBERINO DEL MUGELO – Allarme per la scomparsa di una bimba di 10 anni mentre era a fare il bagno al lago di Bilancino. I vigili del fuoco di Barberino del Mugello e di Calenzano hanno iniziato l’intervento poco dopo le 17 alla spiaggia della Cavallina di via del Torracchione, per la ricerca e soccorso della piccola. Sul posto inviata la squadra di terra, il mezzo nautico in navigazione per la ricerca in superficie, mentre dall’alto sta effettuando il sorvolo Drago 147 del reparto volo di Bologna. In preparazione anche le immersioni da parte del nucleo sommozzatori inviate dalla sede centrale e la ricerca nella vegetazione intorno alla zona di ultimo punto di avvistamento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

