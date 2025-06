Bambina di 2 anni muore soffocata da un ciliegia | tragedia a Treviso

Una tragedia sconvolge Revine Lago, Treviso: una bambina di appena 2 anni perde la vita per soffocamento durante un momento di serenità familiare. Nonostante i tentativi di soccorso e l’intervento dei medici del Suem 118, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Questa dolorosa vicenda ci ricorda quanto sia importante la massima attenzione durante i pasti dei più piccoli. La comunità si stringe al dolore della famiglia in questo momento difficile.

Una bimba di 2 anni è morta per soffocamento mentre stava mangiando una ciliegia. La tragedia è avvenuta ieri sera, sabato, a Revine Lago (Treviso). Quando i genitori si sono accorti che la piccola era in difficoltà hanno tentato di soccorrerla e di rianimarla, ma quando sono giunti i medici del Suem 118 la situazione era già compromessa, e la bambina è deceduta. Sul posto sono intervenuti anche.

