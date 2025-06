Bambina di 10 anni scomparsa mentre fa il bagno nel lago di Bilancino ricerche dei sommozzatori in corso

Una scena di grande preoccupazione scuote il lago di Bilancino: una bambina di 10 anni è scomparsa mentre si trovava a fare il bagno. Le ricerche dei sommozzatori sono in corso, coinvolgendo forze specializzate nel tentativo di ritrovarla e garantire la sua sicurezza. Restiamo in attesa di aggiornamenti, sperando in una pronta e positiva soluzione a questa emergenza.

Una bambina di 10 anni è scomparsa mentre faceva il bagno nel lago di Bilancino, vicino Firenze. Sono in corso le ricerche.

Scomparsa mentre fa il bagno a Bilancino, le ricerche della bimba concentrate a Cavallina - L’ultimo avvistamento della bambina di 10 anni scomparsa sarebbe avvenuto nella zona di via del Torracchione. Si legge su msn.com