Bambina di 10 anni scompare dopo aver fatto il bagno nel lago di Bilancino | ricerche in corso con i sommozzatori

Una tragedia in corso nel cuore del lago di Bilancino: una bambina di 10 anni, dopo aver fatto il bagno, è scomparsa nel nulla. Le ricerche serrate dei vigili del fuoco e dei sommozzatori cercano di ritrovarla, mentre l'intera comunità si stringe in un abbraccio solidale. La speranza e l’angoscia si mescolano in questa delicata operazione di salvataggio, con l’obiettivo di ritrovare presto la piccola e ridare serenità a tutti.

Una bambina di 10 anni che stava facendo il bagno nel lago di Bilancino è scomparsa e sono in corso le ricerche per ritrovarla. I Vigili del fuoco del comando di Firenze, con il personale. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Bambina di 10 anni scompare dopo aver fatto il bagno nel lago di Bilancino: ricerche in corso con i sommozzatori

