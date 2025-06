Ballottaggio all’Università di Perugia Gammaitoni | Andare a votare è un dovere Sostengo Marianelli

In vista del decisivo ballottaggio per il Rettore dell’Università di Perugia, il prof. Luca Gammaitoni, terzo nel primo turno, invita la comunità accademica a partecipare con entusiasmo e responsabilità. Questo momento cruciale determina il futuro dei nostri studi e della nostra istituzione. Sostenendo Marianelli, Gammaitoni sottolinea l’importanza di un voto consapevole e condiviso, affinché l’Università possa continuare a crescere e innovare. È ora di fare la scelta giusta!

In vista del turno di ballottaggio per l'elezione del nuovo Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, che si terrà martedì prossimo, il prof. Luca Gammaitoni – terzo candidato più votato al primo turno – ha rivolto un appello alla comunità accademica, sollecitando una partecipazione attiva al voto e annunciando il proprio sostegno al prof. Massimiliano Marianelli. "Capisco che la data avanzata del voto o eventuali delusioni per il risultato precedente possano scoraggiare – scrive Gammaitoni in un messaggio indirizzato a docenti, personale e studenti – ma sarebbe un errore. Il voto è espressione di democrazia, e la nostra Università ha bisogno di una partecipazione costante e consapevole".

Università di Perugia: Gammaitoni fuori dal ballottaggio per il Rettorato, ma resta figura chiave per la futura governance - In democrazia ogni voto conta, e il Prof. Gammaitoni, pur non entrando nel ballottaggio, rimane una figura chiave nella futura governance dell’Università di Perugia.

