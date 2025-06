Balli canti luci e tante star in tribuna | è cominciato il Mondiale per Club Ma tra Messi e l’Al Ahly finisce 0-0

Roberto Baggio, Kakà, Ronaldo, Del Piero e Pepe tra le tante star calcistiche presenti. Spettacolo di luci, coreografie, cantanti internazionali e balli. La cerimonia di apertura del Mondiale per Club – cominciata circa 45? prima dell’inizio del match d’esordio tra Inter Miami e Al Ahly – è stata davvero “un’esplosione di ritmo ed energia”, come aveva dichiarato Heimo Schirgi, Chief Event Operations Officer di FIFA qualche settimana fa. In campo un pareggio per 0-0, con ritmi molto blandi viste le temperature e il tasso d’umidità altissimo, ma comunque con diverse emozioni. L’impressione è che – ma su questo non c’erano molti dubbi – le squadre europee (tra le italiane parteciperanno solo Inter e Juventus) abbiano una marcia in più in termini di ritmo e intensità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Balli, canti, luci e (tante) star in tribuna: è cominciato il Mondiale per Club. Ma tra Messi e l’Al Ahly finisce 0-0

