Baldanzi tra ko e Bologna Tottenham su Pisilli | gli U21 della Roma fanno gola

Metà giugno e campionati in archivio, eppure il calcio giocato non si ferma mai. Tra un play-out di Serie B finalmente in calendario, l'inizio del Mondiale per Club e l'Europeo U21, di emozioni ce ne sono eccome, e soprattutto l'ultimo vede due gioielli made in Roma impegnati nella conquista di un trofeo che manca all'Italia dal 2004. Baldanzi e Pisilli sono due elementi fondanti della spedizione in Slovacchia di mister Carmine Nunziata, con il buon Tommaso in particolare che dà molto di cui parlare. Nella gara d'esordio con la Romania una prestazione sontuosa dell'ex Empoli, in grado di segnare il gol vittoria, colpire un palo e cucire il gioco tra centrocampo e attacco con una qualità superiore ai suoi pari età .