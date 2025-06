Bagno in lagobimba di 10 anni scompare

Una serena giornata al lago di Bilancino si è trasformata in un incubo: una bambina di 10 anni scompare mentre faceva il bagno, scatenando ore di ansia e ricerche frenetiche. Vigili del fuoco, sommozzatori ed elicotteri si mobilitano per ritrovarla. La comunità si stringe nel timore e nella speranza di riabbracciarla presto. Restate sintonizzati per aggiornamenti sulla vicenda.

19.00 Ore di ansia per una bambina di 10 anni scomparsa mentre faceva il bagno nel lago di Bilancino, a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Sul posto, in prossimità della spiaggia della Cavallina, in azione i vigili del fuoco, anche con il nucleo sommozzatore e con un elicottero che sorvola la zona Si cerca anche a terra nell'area dove la bimba era stata avvistata l'ultima volta prima di sparire. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: bagno - lago - bimba - anni

Si tuffa per un bagno al lago, muore tra le braccia della moglie - Una giornata di sole si trasforma in tragedia al lago di Garda: un turista tedesco di 52 anni perde la vita tra le braccia della moglie, colpito da un malore durante un bagno rinfrescante.

La domanda se i bambini (e anche gli adulti) possano fare il bagno subito dopo aver mangiato è molto comune e spesso genera dubbi e paure. La vera preoccupazione dei bambini al mare (o al lago, fiume, piscina ecc.) è l’annegamento! Vai su Facebook

Bimba di 10 anni scompare mentre fa il bagno nel lago; Lago di Bilancino, bimba di 10 anni scompare mentre fa il bagno: ricerche in corso; Bambina di 10 anni scompare dopo aver fatto il bagno nel lago di Bilancino: ricerche in corso con i sommozzato.

Mugello, bimba di 10 anni scompare mentre faceva il bagno in lago: in corso le ricerche - Dalle 17 di questo pomeriggio i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello e di Calenzano, stanno intervenendo al lago di Bilancino, in prossimità della spiaggia d ... Da msn.com