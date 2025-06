Bagno di Folla per Vasco Rossi a Napoli e lui… mangia la pizza

Vasco Rossi Incanta Napoli: Komandante al Maradona per Due Date Sold Out e Una Pizza Speciale da Sorbillo!. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - Bagno di Folla per Vasco Rossi a Napoli e lui… mangia la pizza

In questa notizia si parla di: vasco - rossi - napoli - pizza

Mister Movie | Bufera su Giusy Attanasio: “Vasco Rossi non farebbe quello che faccio io”, Web in rivolta dopo il video - Giusy Attanasio, la regina del neomelodico, è finita nel mirino della critica per una controversa dichiarazione su Vasco Rossi durante un’intervista.

Pizza di Sorbillo per Vasco Rossi a Napoli prima dei concerti del Maradona https://www.napolitoday.it/social/vasco-rossi-pizza-sorbillo.html Vai su Facebook

Pizza di Sorbillo per Vasco Rossi a Napoli prima dei concerti del Maradona; Gino Sorbillo, una pizza per Vasco Rossi: l'omaggio al re del rock italiano; Pizza di Sorbillo per Vasco Rossi a Napoli prima dei concerti del Maradona.

Vasco Rossi è a Napoli, domani e martedì i concerti al "Maradona" - Il rocker si è concesso una pizza in albergo e ha postato la foto sui social. Lo riporta rainews.it