Baby kit per 225 neonati | Sosteniamo le famiglie

Abbiamo incontrato un momento di grande emozione e solidarietà, simbolo dell’impegno di tutta la comunità di Cesena nel supportare le nuove famiglie. La consegna dei kit ‘Benvenuto bebè’ a 225 neonati rappresenta un gesto concreto di vicinanza e sostegno, rafforzando il legame tra i cittadini e le istituzioni. Questa iniziativa dimostra che insieme possiamo rendere più sereno e accogliente il percorso di crescita dei nostri piccoli cittadini.

Si è tenuta nei locali della Biblioteca Malatestiana Ragazzi la cerimonia di consegna del kit ‘ Benvenuto bebè ’ alla presenza di 225 bambini nati a Cesena nel secondo semestre del 2024. Ad incontrare le famiglie sono stati il sindaco Enzo Lattuca, vari assessori, la dirigente del settore cultura e Biblioteca Malatestiana, Ausl Romagna, Agenzia per la famiglia, Centro per le famiglie e Centro di aiuto alla vita. "Abbiamo incontrato – commenta il sindaco – i genitori dando loro il benvenuto in Biblioteca Malatestiana, la ‘Casa dei libri. Di bambini ne nascono sempre meno, e proprio per questo è fondamentale aumentare la cura e l’attenzione che dedichiamo a quelli che nascono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it