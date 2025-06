Baby gang di Napoli picchia donna in coda al market 59enne in prognosi riservata | il motivo dell' aggressione

Una scena sconcertante a Napoli: una baby gang di minorenni ha picchiato brutalmente una donna al supermercato, lasciandola in prognosi riservata per un diverbio legato alla fila alla cassa. Sei giovani sono stati identificati e denunciati, ma il motivo dell’aggressione solleva ancora molte domande. È urgente intervenire per tutelare i cittadini e fermare questa spirale di violenza che mette a rischio la sicurezza di tutti.

A Napoli una baby gang aggredisce una donna al supermercato per il posto in fila alla cassa: trauma cranico, 6 minorenni identificati e denunciati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Baby gang di Napoli picchia donna in coda al market, 59enne in prognosi riservata: il motivo dell'aggressione

