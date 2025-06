Aymane muore a 16 anni per soccorrere due bagnanti La Russa | gesto eroico di un giovane straordinario

La tragica morte di Aymane Ed Dafali, giovane eroe di soli 16 anni, ha commosso l'intera comunità. Sul litorale ferrarese, il suo coraggio nel soccorrere due bagnanti in difficoltà ha lasciato un segno indelebile, ispirando rispetto e gratitudine. Mentre amici e familiari si confrontano con il dolore muto, messaggi di solidarietà e riconoscimento arrivano da tutto il paese. La sua scomparsa ci ricorda che il vero eroismo spesso si nasconde nei gesti più umili e nobili.

Aymane Ed Dafali aveva 16 anni ed è morto sabato pomeriggio pomeriggio a Lido Estensi, nel tratto di costa ferrarese, per tentare di aiutare due bagnanti in difficoltà. Il padre, gli amici, sono trincerati nel silenzio, mentre da Castelnovo Bariano, comunità di 2.600 abitanti del Rodigino, dove Aymane viveva con la sua famiglia giunta dal Marocco, mentre arrivano messaggi di cordoglio dal mondo politico e istituzionale. Il cordoglio di La Russa e Fontana. “Ho appreso della tragedia che si è consumata a Lido Estensi – dice il presidente del Senato Ignazio La Russa – dove Aymane, un ragazzo di soli 16 anni, ha perso la vita dopo essersi tuffato in mare per salvare una coppia in evidente difficoltà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Aymane muore a 16 anni per soccorrere due bagnanti. La Russa: gesto eroico di un giovane straordinario

