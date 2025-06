Aymane Ed Dafali morto annegato a 16 anni i due turisti erano in una zona vietata | Dopo il salvataggio sono andati via

Un dramma che lascia senza parole quello di Aymane Ed Dafali, ragazzo marocchino di 16 anni, che da tre anni viveva in Italia con la famiglia, e che ha perso la vita dopo aver salvato una coppia in una zona vietata. La sua generosità e il suo coraggio sono un esempio di altruismo che ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull'importanza di rispettare le regole di sicurezza.

