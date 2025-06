Aymane Ed Dafali morto annegato a 16 anni dopo il salvataggio i due turisti sono andati via L' amico ancora sotto choc

Una tragedia straziante scuote il cuore di tutti: Aymane ed Dafali, due giovani di appena 16 anni, hanno perso la vita nel tentativo di salvare una coppia in difficoltà. Un gesto di altruismo che si è concluso con un tragico bilancio, lasciando amici e familiari sotto shock. La loro generosità e coraggio rimarranno impressi come un esempio di grande umanità, ma il dolore per questa perdita improvvisa è davvero incommensurabile.

Un dramma che lascia senza parole quello di Aymane Ed Dafali, ragazzo marocchino di 16 anni, che da tre anni viveva in Italia con la famiglia, e che ha perso la vita dopo aver salvato una coppia in. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Aymane Ed Dafali morto annegato a 16 anni, «dopo il salvataggio i due turisti sono andati via». L'amico ancora sotto choc

In questa notizia si parla di: anni - aymane - dafali - morto

La tragedia di Aymane, muore a 16 anni per salvare due persone in mare - Un gesto di coraggio che ha commosso tutti: Aymane, giovanissimo di 16 anni, ha sacrificato la propria vita per salvare due persone in mare a Lido degli Estensi.

(?Davide Soattin) Tragedia al Lido degli Estensi, in provincia di Ferrara, dove un giovane ragazzo di soli 16 anni, di nazionalità marocchina, Aymane Ed Dafali, è morto annegato. Il fatto è avvenuto nella serata di sabato 14 giugno, intorno alle 18.45, in u Vai su Facebook

Aymane Ed Dafali, 16 anni, in Italia da tre: è morto dopo essersi tuffato per salvare due persone intrappolate delle correnti. Notizia dedicata ai suprematisti a vario totolo che tengono il dito incastrato sul tasto numero 4? del telecomando. Vai su X

Aymane morto a 16 anni, 'esempio di coraggio e umanità'; Aymane Ed Dafali, chi era il 16enne morto annegato per salvare due bagnati in difficoltà: «Gesto eroico, ha pe; Morto da eroe a soli 16 anni: chi era Aymane Ed Dafali annegato per salvare due persone.

Aymane Ed Dafali morto annegato a 16 anni, «i due turisti sono andati via dopo il salvataggio». L'amico ancora sotto choc - Un dramma che lascia senza parole quello di Aymane Ed Dafali, ragazzo marocchino di 16 anni, che da tre anni viveva in Italia con la famiglia, e che ha perso la vita dopo aver salvato una coppia ... leggo.it scrive