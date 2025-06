Aymane Ed Dafali annegato per aiutare due turisti la coppia era in una zona vietata ed è andata via dopo il salvataggio | Sono irreperibili

Tragedia al Lido Estensi: Aymane Ed Dafali, giovane di 16 anni, ha perso la vita nel tentativo di salvare due turisti in difficoltà in mare, nonostante fosse in una zona vietata alla balneazione. La sua generosità e il suo coraggio sono un esempio di altruismo che lascia senza parole, ma ora emergono nuovi dettagli inquietanti sulla vicenda. Mentre gli inquirenti indagano, si cercano ancora i due turisti, scomparsi subito dopo il salvataggio.

Emergono nuovi dettagli, ancora al vaglio degli inquirenti, sulla morte di Aymane Ed Dafali, il ragazzo di 16 anni che ha perso la vita dopo aver tentato di salvare una coppia di turisti in difficoltà in mare a Lido Estensi, in provincia di Ferrara. Il dramma si è consumato nel tardo pomeriggio di sabato, nei pressi dell’uscita del canale Logonovo, che separa Lido Estensi da Lido Spina. Si tratta di una zona vietata alla balneazione a causa delle forti correnti, dei dislivelli del fondale e del frequente passaggio di imbarcazioni. Secondo la testimonianza di due bagnini presenti in servizio, la coppia di turisti si trovava proprio in quell’area interdetta. 🔗 Leggi su Open.online

