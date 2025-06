Aymane annegato per salvare una coppia in mare dove era vietato il bagno La Russa | Gesto eroico

Un gesto di coraggio e altruismo che ha commosso tutti: Aymane, in mare non autorizzato al bagno, ha rischiato la vita per salvare una coppia in difficoltà, diventando un eroe. La sua azzardata azione, però, ha avuto un tragico epilogo quando il giovane, mentre era in pedalò con gli amici, si è lanciato per soccorrere i naufraghi e ha perso la vita. Una tragedia che scuote la comunità di Lido delle Nazioni, ricordando quanto il vero eroismo possa essere ingiustamente pagato.

I due una volta al sicuro grazie all'intervento dei bagnini si sono allontanati. Il ragazzo, in pedalò con gli amici, si era tuffato perché li aveva visti in difficoltà e ha perso la vita. La tragedia a Lido delle Nazioni nel ferrarese.

