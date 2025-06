Axios | Israele chiama Usa contro Iran

In un contesto di tensioni crescenti nel Medio Oriente, Israele ha sollecitato gli Stati Uniti a intervenire militarmente contro l'Iran, puntando a eliminare il suo programma nucleare. La richiesta, rivelata dal giornalista israeliano Barak Ravid di Axios su X, mette in evidenza le complesse dinamiche geopolitiche che potrebbero influenzare la stabilità regionale. Tuttavia, fonti statunitensi affermano che l'amministrazione non sta considerando al momento un'azione simile, lasciando aperta una difficile decisione.

1.45 "Israele ha esortato l'amministrazione Trump a partecipare alla guerra con l'Iran per eliminare il suo programma nucleare". Lo ha fatto sapere su X il giornalista israeliano Barak Ravid di Axios,aggiungendo che "un funzionario statunitense mi ha detto che al momento l'amministrazione non sta prendendo in considerazione una simile iniziativa". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: axios - israele - iran - chiama

E dopo aver minacciato l'Iran se non avesse "obbedito", dopo aver finto di negoziare in attesa dell'attacco di #Israele, un #Trump disperato chiama #Putin chiedendo di intercedere con l'#Iran e che è disposto a negoziare di nuovo con sul nucleare Ormai la c Vai su X

Morti e feriti per i missili iraniani su Israele. Esplosioni a Tel Aviv e Gerusalemme Ovest - Israele: sale a 8 morti e 200 feriti il bilancio dell'ultimo raid iraniano; Israele - Iran, la guerra in diretta | L'annuncio di Netanyahu: ¬ęControlliamo i cieli dell'Iran¬Ľ. Israele: ¬ęKhamenei √® un obiettivo¬Ľ. Trump parla con Putin: ¬ęStop alle guerre¬Ľ. La rappresaglia di Teheran: tre morti e 14 feriti in Galilea; Axios, Israele chiede a Usa di unirsi a guerra contro Iran.

Axios, Israele chiede a Usa di unirsi a guerra contro Iran

Come scrive msn.com: Israele ha chiesto nelle ultime 48 ore all'amministrazione Trump di unirsi alla guerra contro l'Iran per eliminare il suo programma nucleare.