avvenire esagera papa leone xiv lo corregge

In un momento di elevata tensione internazionale, le parole di Papa Leone XIV – “Nessuno dovrebbe mai minacciare l’esistenza dell’altro” – assumono un peso cruciale, soprattutto alla luce della controversia tra la Cei e la Santa Sede. Avvenire, quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, ha enfatizzato un messaggio che il Papa ha deciso di correggere con fermezza, sottolineando l’importanza di un dialogo responsabile e pacifico in tempi di crisi.

La frattura fra la Cei e la Santa Sede è evidente e su un tema di enorme importanza. È una contrapposizione. Avvenire, quotidiano della Cei guidata dal card. Matteo Zuppi, che ogni mattina dà la linea al giornale, ha scritto una cosa che il Papa, ieri, ha clamorosamente corretto parlando del nuovo conflitto fra Israele e Iran. Leone XIV ha testualmente affermato: «Nessuno dovrebbe mai minacciare l'esistenza dell'altro». Una frase breve, ma importantissima. Soppesata bene con la Segreteria di Stato. Piena di significati e di implicazioni. Infatti la posta in gioco è questa: la sopravvivenza stessa dello Stato d'Israele.

