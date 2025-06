Avner Netanyahu nozze rinviate | il ruolo del figlio del premier nell' attacco all' Iran

In un gesto inatteso, Avner Netanyahu, il figlio del premier israeliano, si trova al centro di una intricata vicenda che ha scosso le cerimonie e i piani di Israele. La sua partecipazione nell’operazione Rising Lion ha trasformato un evento personale in un’imprevista mossa strategica, lasciando il Paese e i suoi alleati a riflettere sulle implicazioni di questa decisione. Ma quali saranno le conseguenze di questo coinvolgimento sulla scena internazionale?

Un devastante effetto sorpresa. L'asso nella manica di Bibi Netanyahu è stato il figlio Avner. In Israele (e nei paesi nemici), la giornata di domani era segnata con un circoletto rosso sul calendario: il secondogenito del primo ministro israeliano si sarebbe dovuto sposare. Le nozze, ovviamente, sono state annullate a causa dell'operazione Rising Lion, i raid sull' Iran scattati nella notte tra giovedì e venerdì scorso. Come sottolinea il Corriere della Sera, però, Netanyahu e pochi fedelissimi sapevano già con largo anticipo che quel matrimonio non si sarebbe celebrato, non domani. Ma hanno tenuto tutto segreto, e così anche i servizi segreti iraniani non potevano immaginare che il premier avrebbe scelto proprio questi giorni di festosi preparativi per sferrare un attacco così devastante al regime. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it