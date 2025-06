Avis 567 benemerenze e un murale | Donare il sangue resti un gesto gratuito

Un gesto semplice e gratuito come donare il sangue si trasforma in un atto di grande valore sociale. Nella giornata dedicata alla solidarietà, l’associazione comunale ha celebrato le benemerenze e presentato un murale simbolico, rafforzando il messaggio che altruismo e comunità sono alla base del nostro impegno. Con la prima uscita ufficiale del presidente nazionale Bianchi, si ribadisce con forza l’importanza della gratuità come motore del cambiamento.

LA GIORNATA. Nella sede dell'associazione comunale consegnati i riconoscimenti ai soci. Prima uscita per il presidente nazionale Bianchi che ha ribadito l'importanza della gratuità.

