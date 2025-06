Avengers | Doomsday un personaggio secondario a lungo dimenticato sarà nel film

Nel mondo vibrante e complesso dell'MCU, anche i personaggi secondari più dimenticati possono tornare a sorprendere. Avengers: Doomsday potrebbe riservarci una rivelazione inattesa, riaccendendo l'interesse per figure come sar224, un personaggio secondario a lungo trascurato. Chi sono gli altri riemersi dal passato e quale ruolo avranno in questa epica avventura? La risposta vi lascerà senza fiato, perché nel MCU, nulla è mai come sembra.

Ci sono diversi personaggi secondari di recenti film e serie TV dell’ MCU che i fan non si aspettano di rivedere, ma si vocifera che almeno due di loro torneranno in Avengers: Doomsday. Nel corso degli anni abbiamo conosciuto molti personaggi dell’Universo Cinematografico Marvel e, con alcuni eroi e cattivi principali che sono stati abbandonati, è inevitabile che ne perderemo parecchi lungo il percorso. Un utente di X ha condiviso una lista dei personaggi “dimenticati” che non si aspetta di vedere o addirittura sentire menzionare di nuovo nell’MCU, ma lo scooper MTTSH ha risposto rivelando che almeno uno di loro apparirà in Avengers: Doomsday. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: film - avengers - doomsday - personaggio

Avengers: Endgame, Scarlett Johansson critica l'Oscar per la mancata nomination a miglior film: "Impossibile" - Scarlett Johansson ha espresso la sua delusione per la mancata nomination a miglior film per "Avengers: Endgame", definendolo un'opera "impossibile da realizzare".

Il giornalista Jeff Sneider conferma che Ryan Gosling è in lizza per interpretare Ghost Rider in Avengers: Doomsday ma il casting potrebbe saltare "per via degli altri impegni dell'attore, incluse le riprese di Star Wars: Starfighter". Un film sui Figli della Mezzanot Vai su Facebook

RUMOR - in Avengers: Doomsday torneranno questi 3 famosi personaggi? Possibili spoiler - X Vai su X

Alan Cumming parla del ritorno di Nightcrawler in Avengers: Doomsday; Chris Hemsworth ha pubblicato un video tributo a Thor, e ora i fan temono che il personaggio muoia in Avengers: Doomsday; Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth dirà addio a Thor dopo il crossover? Il post enigmatico: Grazie.

Avengers: Doomsday, il nuovo Falcon anticipa il suo coinvolgimento nel film - Danny Ramirez interpreta il nuovo Falcon nel MCU e ha rivelato com'è stato approcciarsi ad un progetto corale come Avengers: Doomsday dopo Captain America: Brave New World. Secondo comingsoon.it