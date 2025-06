Autovelox non omologato Niente multa al motociclista

Una vicenda che mette in luce l'importanza della legalità e dell'accuratezza sugli autovelox. Quando si tratta di multe, la corretta omologazione degli apparecchi è fondamentale per garantire diritti e giustizia. La sentenza del giudice di pace di Recanati dimostra che anche i sistemi di rilevamento devono rispettare precise normative. In questo contesto, il caso del motociclista di Macerata si apre a un importante precedente legale.

Autovelox non omologato, multa illegittima. Il giudice di pace ha dato ragione a un cinquantenne di Macerata, assistito dall’avvocato Giulio Alocchi, annullando la sanzione e condannando il Comune di Recanati al rimborso delle spese processuali. I fatti: il maceratese, nel giugno 2024, stava percorrendo con il motoveicolo la provinciale 571, a Recanati, quando è stato sanzionato per il superamento del limite di velocità fissato in 70 chilometri orari; la velocità rilevata dall’autovelox era di 83 chilometri orari. Per lui è scattata la sanzione amministrativa. Ma l’uomo ha deciso di fare ricorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Autovelox non omologato. Niente multa al motociclista

