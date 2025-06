Autovelox a Verona | via Montorio e tutte le altre strade controllate dalla polizia locale

Se sei residente o semplicemente in viaggio a Verona, è importante rimanere aggiornati sui controlli autovelox in città. La polizia locale intensifica i controlli settimanali per garantire sicurezza e rispetto dei limiti di velocità. Da lunedì 16 giugno, pattuglie con autovelox e telelaser presidieranno le strade principali, tra cui via Montorio. Conoscere queste zone ti aiuterà a evitare sanzioni e contribuire a una guida più sicura.

Proseguono i controlli settimanali della polizia locale di Verona per contrastare la velocità eccessiva dei veicoli sulle strade cittadine. Da lunedì 16 giugno e per tutta la settimana le pattuglie dedicate alle verifiche con autovelox e telelaser saranno in servizio sulle seguenti strade: via.

