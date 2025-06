Autostrada A1 | esercitazione nella galleria Citerna chiusura tratto nel Fiorentino

Se vi trovate in viaggio lungo l'autostrada A1, è importante essere aggiornati sulle recenti novità. Nella zona del Fiorentino, si svolgerà un'esercitazione nella galleria Citerna, che comporterà la chiusura temporanea del tratto tra Pian del Voglio e l'allacciamento con la A1 Direttissima a Aglio. Pianificate con attenzione il vostro percorso e consultate eventuali alternative per evitare disagi durante questa importante operazione di sicurezza.

In direzione Firenze sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio e l'allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio

