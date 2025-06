Autocarro e vespone in fiamme nella notte avviate le indagini

Nella quiete notturna di Montevago, un incendio improvviso ha devastato un autocarro Ford Transit e un vespone, lasciando la comunità sgomenta. Le fiamme, ancora avvolte nel mistero, hanno spinto i vigili del fuoco a intervenire prontamente per domare il rogo e preservare altre potenziali minacce. Le indagini sono ora in corso per chiarire le cause di questo insolito episodio, che ha acceso l’attenzione di tutti.

Un incendio di origine incerta ha danneggiato, durante la notte, un autocarro Ford Transit e un vespone, posteggiati a breve distanza in viale XV Gennaio, a Montevago. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Margherita, mentre i.

