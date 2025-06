Auto Luca De Meo lascia la guida di Renault | È giunto il momento di passare il testimone Le Figaro | Guiderà il gruppo del lusso Kering

Dopo cinque anni di leadership, Luca de Meo abbandona il timone di Renault per una nuova avventura nel lusso con Kering, il colosso che fa brillare marchi come Gucci. Una scelta che segna la fine di un'epoca e l’inizio di un capitolo tutto da scoprire. Ma cosa cambierà nel panorama automobilistico e del lusso? Scopriamolo insieme, perché il futuro si sta già scrivendo.

Dopo cinque anni alla guida del Gruppo Renault, Luca de Meo ha annunciato le sue dimissioni, con effetto a partire dal 15 luglio 2025. La decisione è legata alla volontĂ di affrontare nuove sfide al di fuori del settore automobilistico. Stando a quanto riporta Le Figaro, l’amministratore delegato lascia l’incarico per andare alla guida del gruppo Kering, colosso francese attivo nel lusso e nella moda proprietario, tra i vari marchi, di Gucci e di Bottega Veneta. Il consiglio di amministrazione, riunitosi sotto la presidenza di Jean-Dominique Senard, ha espresso piena gratitudine a de Meo per il rilancio e la trasformazione del Gruppo, sottolineando la qualitĂ e l’esperienza del management attuale per portare avanti e accelerare la strategia di evoluzione dell’azienda. 🔗 Leggi su Open.online