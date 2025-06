Auto contromano sull' autostrada del Brennero | un morto e 5 feriti gravi tre bambini

Una tragica mattina sull’autostrada del Brennero: un’auto in contromano ha causato un incidente devastante, portando via una vita e lasciando cinque feriti, tra cui tre bambini in gravi condizioni. Un episodio che scuote la comunità e ci ricorda quanto sia fondamentale prestare attenzione alla sicurezza stradale. La vicenda si sta rapidamente chiarendo: ecco cosa è successo e quali misure si stanno adottando per prevenire future tragedie.

BOLZANO - Un'auto avrebbe percorso contromano l'autostrada del Brennero, questa mattina, 15 giugno, intorno alle 5.15, provocando un grave incidente stradale dal bilancio drammatico di.

